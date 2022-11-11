Melih Mahmutoğlu: 'Sırbistan maçı daha önemli ve zor olacak'

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Belçika'yı 86-52'lik skorla yendi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Önemli bir maçtı. Dünya Kupası'na kalmak için 4'te 4 yapmamız lazım. Belçika çok ciddi bir rakip. Konuştuğumuz gibi savunmada sert oynayarak istediğimiz sonucu aldık. Önümüzde Sırbistan maçı var. Çok daha önemli ve zor olacak. Deplasmanda oynayacağız. Bu şekilde oynarsak oradan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kazanınca her şey güzel. 2 gündür kazandık, dün Fenerbahçe ile, bugün Milli Takım ile. İnşallah pazartesi de kazanırız. Ben de elimden geldiğince takımlarıma katkı vermeye çalışıyorum. İyi gidiyor" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

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