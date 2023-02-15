İhlas Haber Ajansı

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Melike İmamoğlu, AFAD ve Mehmetçik tarafından 222. saatte enkazdan çıkarıldı

Melike İmamoğlu, AFAD ve Mehmetçik tarafından 222. saatte enkazdan çıkarıldı
Melike İmamoğlu, AFAD ve Mehmetçik tarafından 222. saatte enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin 9. gününde inanılmaz haberler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında “2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi'nin sismik/akustik dinleme cihazlarıyla Kahramanmaraş Trabzon caddesinde enkaz altında tespit ettiği yaralı vatandaşımız Melike İmamoğlu, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde depremin 222'nci saatinde enkazdan sağ çıkartıldı” ifadeleri kullanıldı.

Evren Doğru
 

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