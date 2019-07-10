Melisa bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı

Olay geçen yıl 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi'nde kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi. 1.5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Kucağına Melisa'yı alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu. Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesine hareket etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Melisa kurtarılamadı.

Kaçak kreş işleten derneğin başkanı S.A. ile dernekte bakım hizmeti veren F.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.B. tutuklanırken, dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada tutuklu bakıcı F.B. ilk kez hakim karşına çıktı. Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili tutuklu sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti bugün kreşte keşif yaptı. İkinci duruşma eylül ayında görülecek.

Seyfettin Aras