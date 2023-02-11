Melisa Ülkü'nün 123. saatte inanılmaz kurtuluşu

Elbistan'da 6 bloklu Yıldızkent sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başardı. Saat 09.57'de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent sitesi enkazında ses fark etti. Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdılar. Kendisine ulaşan ekipler Melisa Ülkü'ye korkmamasını bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade ettiler. Melisa ise annesinin hayatını kaybettiğini, susadığını ifade etti.

AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma ve UMKE ekiplerinin zamanla yarışı başladı. Saat 16.40 sıralarında enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü, Elbistan'da 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 123. saatte çıkarılmış oldu. Kurtarma operasyonu sonrası ekipler büyük sevinç yaşadılar. Montuyla bulunduğu enkaz yığınları arasından çıkamayacağı anlaşılan Melisa Ülkü onu ve çantasını ekiplere emanet etti.

Ses duyduk, polis arama sismik çalışma yaptı

Kurtarma ekibindekiler ise olayı şöyle anlattı:

“Melisa Ülkü'nün ilk sesine ulaştık. Daha sonrasında annesiyle depreme yakalandıklarını söyledi. Annesinin kendisine yakın olduğunu ve vefat etmiş olabileceğini anlattı. Pak ekipleri sismik dinleme AFAD ekipleri çalışma yaptılar. Melisa hayat üçgeni oluşturmuş. Korkmamasını söyledik. PAK ekipleri olarak çok büyük çaba sarf ettik. İnce şekilde çalışmamız gerekiyordu. Başarılı çalışma yaptık. Çok mutluyuz. Montunu çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü dar bir alandan geçmesi lazım. Montunu arkadaşlarımıza emanet etti. Çıkınca teslim ettik. Çantasını bırakmak istemedi. Dışarı çıkınca da çantasını istedi. Kendisiyle sürekli konuşmak durumunda kaldık.”

Ekipler, Melisa Ülkü'nün annesinin cansız bedenine de ulaştılar.

Enderhan Öz

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