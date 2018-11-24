Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kayseri Belediye Başkan adayının Memduh Büyükkılıç olduğunu açıkladı. Peki Memduh Büyükkılıç kimdir?

Memduh Büyükkılıç Kimdir?

Doğum Yeri : Kayseri/ Türkiye

Doğum Tarihi : 25.10.1953 -



25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de doğdu.

Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu.

Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Nöroloji dalında uzmanlığını aldı.

Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.

Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı.

Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi.

1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi.

1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi.

Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.