Meme Kanseri farkındalığı için ‘Kontrolü El'den Bırakma' diyecekler

Her yıl Ekim ayı, tüm dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul edilmekte ve meme sağlığına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. 15 Ekim günü ise 'Dünya Meme Sağlığı Günü' olarak kabul ediliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak, meme kanseri tedavisi ve sonrasında beslenme yöntemleri konusunda halkı bilgilendirmek, meme kanserinde kendi kendine muayenenin erken teşhiste önemine dikkat çekmek ve mamogrofi konusunda önyargıları kırmak amacıyla, 15 Ekim 2019 Salı günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Beşiktaş Barbaros Meydanında, ‘Kontrolü El'den Bırakma!' sloganıyla Meme Kanseri Farkındalığı Sokak Etkinliği” gerçekleştirecek. Birçok sivil toplum kuruluşu ve uzman isimler çeşitli aktivitelerle etkinlikte yer alacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı'nın da doktor ve hemşireleri ile Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olan kanser uzmanı hekimlerin katılım göstereceği etkinlikte; aynı zamanda aşağıda detaylı programda yer alan kanser hasta dernekleri de stant açarak ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek destek verecekler.