Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: '6'lı masanın da sicili bozuk'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaretler çerçevesinde Malatya'ya geldi. Kışla Caddesi'nde ve Şire Pazarı'ndaki esnaf ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulunan İnce, “Benim siyasi hayatımın hiçbir yerinde bir kırık yok” ifadelerini kullandı. İnce, esnaf ziyaretinin ardından Malatya Ticaret Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üyelerin sektörleriyle ilgili yaşadığı tüm sorunları ve talepleri siyasi partilere aktarma konusunda istişare kültürünü önemsediklerini ifade eden Er, “İlimizde bulunan iki OSB'mizde toplam 340 fabrika bulunmakta, bu fabrikalarda kayısı başta olmak üzere tekstil, makine aksamları, iklimlendirme, su ürünleri, gıda ve hayvansal mamuller sektörlerinde üretim yapılmaktadır. Malatya sanayisinde yaklaşık 40 bin kişi istihdam edilmektedir. Hedefimiz, hem sanayimizde hem de ticari işletmelerdeki istihdam rakamlarını daha yukarılara çıkarmaktır. Bu anlamda önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

“2021 yılında 425 milyon dolar ile tarihi rekor kırdık”

Malatya'nın en önemli gelir kaynağının kayısı olduğunu ve kayısının 50 bin ailenin gelir kapısı olduğuna da değinen Er, “Malatya'mızın en önemli gelir kaynağı kayısıdır. 2017 yılında odamız tarafından AB coğrafi işaret tescili almış kayısımız, şehrimizde yaklaşık 50 bin ailenin gelir kapısıdır. İlimizdeki yüzlerce sektör kayısı ekonomisi tarafından doğrudan etkilenmektedir. 2022 yılının 11 ayında 66 bin ton kuru kayısı ihracatı ile ülke ekonomisine 350 milyon dolar katkı sağladık. İlimizin ihracat rakamları her yıl artıyor. 2021 yılında 425 milyon dolar ile tarihi rekor kırdık. Malatya olarak bu yılın 11 ayında da 408 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Muharrem İnce ise “Millet beni koltuğu oturtursa ben büyük düşünmek gerektiğine inanıyorum. Her şey dünya devi üzerine planlanmalı” diye konuştu.

Hatice Yetmen - Erdal Akbuğa



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