Memleket Partisi lideri İnce oyunu Ankara'da kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, ”Şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz. seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, kimin nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.