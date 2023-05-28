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Memleket Partisi lideri İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Memleket Partisi lideri İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Memleket Partisi lideri İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Sosyal medya üzerinden paylaşımdan bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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