Memleket Partisi lideri İnce'nin sosyal medya soruşturması tamamlandı

Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya platformunda çıkan iddialara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından haklarında 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklardan Mehmet Galoğlu hakkında suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza artırımı istenirken iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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