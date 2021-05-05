Memleket Partisi'nin logosu belli oldu

Muharrem İnce'nin yeni oluşumu Memleket Hareketi'nin ardından kuracağı Memleket Partisi'nin logosu ortaya çıktı. İnce, 19 Mayıs'ta partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacak. CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında son aşamaya geldi. Tüm büyükşehirlerde ve çok sayıda ilde il başkanlarını belirleyen İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacak. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Partisi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, haritanın ortasında ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.