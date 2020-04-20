İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Memleket sevgisini ahşaba işliyor

Memleket sevgisini ahşaba işliyor
Memleket sevgisini ahşaba işliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Yıldız, tarihe olan saygısını ve devlete sevgisini ahşaba oya gibi işliyor.

Memleket sevgisini ahşaba işliyor - Tıkla İzle

 Yıldız, köy evinin çatısında sergilediği Türk bayrağı motifleri, top arabası, kağnı, otantik duvar aksesuarları vegünlerce emek vererek hazırladığı gemi maketleri, uçak, köy yaşam figürleri ile görenleri hayran bırakıyor.
İlçeye bağlı Yeniköy'deki evinin çatısına kurduğu atölye ile Çanakkale Zaferi'nde yer alan top arabaları, tarımda kullanılan kağnı ile çiftçilerin çalışmalarını ahşaba işleyen Mustafa Yıldız, ahşaptan gemiler, hayvan figürleri, tarım figürleri, Kozan'ın tarihi konakları ve çocuklar için geçmişte yapılan ahşap oyuncakları yaparak hem ilçesinin adını duyurmak hem de ahşap sanatını sürdürmek istiyor.

Terzi dükkanına gelen öğretmen hayatını değiştirdi

Ülkesine, tarihe ve bayrağa olan sevgisini ve ilçesini tanıtmak için ahşabı oya gibi işleyen Mustafa Yıldız, ahşap oymacılığına dükkanına gelen bir Kahramanmaraşlı el işi öğretmeninin "yapamazsın" demesi ile başladığını belirterek, "Ben yıllar önce terzilik yapıyordum. Anahtarlık yapan bir el işi öğretmeni, terzi dükkanıma geldi. Hocama ben de yapmak istediğimi söyledim, 'yapamazsın, beceremezsin' dedi. Bende ne lazım olduğunu öğrenip kıl testere, mengene aldım. Sonra dükkanıma geldi ve bunları yaptım notumu ver dedim, 15 gün sonra geldiğinde bana boynuz kulağı geçmiş” dedi.

Geçmişi geleceğe ahşap işlemeleri ile aktarıyor

Geçmişte kullanılan kağnı, at arabası, silahlar ile Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'i de çok sevdiği için ahşaba işlediğini ifade eden Yıldız, "Korona nedeniyle evden çıkamıyorum, bende evde bunlar ile vakit geçiyorum. Tanıtılıp daha çok kişiye ulaşmayı çok isterim” dedi.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.