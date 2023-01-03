Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır'

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranları doğrultusunda kamu görevlilerinin ve emeklilerin alacağı maaş enflasyon farkı oranı yüzde 16,47 olarak hesaplanmasıyla kamu görevlilerine ek zam talebinde bulundu. Yalçın sosyal medya hesabından “kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır” dedi.

Asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansıması olduğunu belirten Yalçın, “Asgari ücrete oran-tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır” ifadelerini kulandı.

Oğuzhan Halil Özbek



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