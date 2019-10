Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Öğretmene şiddete karşı yasa çıkartılmalı"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana'da Mersin, Hatay ve Osmaniye teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 11. Bölge Eğitim Toplantısına katıldı. Yalçın, sendikalarının kuruluş tarihi hakkında ve Türkiye'deki sendikacılığın gelişimi hakkında bilgi vererek, sendikacılığın vandallık ya da şiddete başvurarak hak arama aracı olmadığını söyledi.

Toplu sözleşme görüşmeleri esnasında masaya yetkisiz sendikaların oturmasını eleştiren Yalçın, “Yasamızdan kaynaklı masamızda solumuza ve onun da soluna 2 sandalye atılarak yetkimizin paylaştırıldığı, masamızın değersizleştirildiği ve zamanın daraldığı, stresin çoğaldığı bir zeminimiz var. Ve sonunda ‘Çok aktörlü yönetim biçimi.' ‘3 tane konfederasyonsunuz, kamu işverenine karşı beraber mücadele ediyorsunuz, eliniz çok güçlü' deniliyor. Biz ‘adil değil' dedikçe onlar ‘bu sizin hayrınıza' diyorlar” dedi.

Ali Yalçın, öğretmenlere uygulanan şiddetin son bulması için yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmemesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Öğretmenlik onurlu ve kariyerli bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğe ilişkin tartıştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu için bir an önce çıkarılmalı. Konuya ilişkin tüm detaylarıyla raporu yayınladık. Bir an önce bunu yasalaştırılarak kariyer meslek olduğu konusunda ve sağı, solu, önü arkası, sinüsü kosinüsü, tanjantı, kotan jantı her türlü yanı hesap edilerek, herkesin beklentisini karşılayabilecek kamu görevlileri içerisinde eğitimcileri önemseyecek bir meslek kanunu beklemeden sahaya sürülmek zorundadır."

Kamu-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ise yaptığı konuşmada, toplantılar sayesinde daha bilinçli ve aktif bir şekilde sendikal mücadele göstereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sezer, Yalçın'a hediye takdim etti. Daha sonra üyeler toplu fotoğraf çektirdi. Toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya