Memur ve emekli memurların 2023 yılı net maaşları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan yeni zamlar belli oldu. 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlandı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önce yüzde 25 olarak açıklanan zam oranının yüzde 30'a çıkarılması ile aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Kemal Diri



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