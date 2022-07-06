Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest

Adliye çıkışında basın açıklamasında bulunan Başkan Kayalar, “Bizim alnımız açık. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok” dedi.

İzmir'de, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin geçtiğimiz pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasına atanan uzman bilirkişiler, Menderes Belediyesi tarafından 2018-2021 yılları arasında düzenlenen toplam 10 adet ‘Çöp Toplama ve İş Makinası Kiralama' ihalesini incelerken, incelenen 7 ihalede, ‘İhaleye Fesat Karıştırma' suçunun oluştuğu, yapılan usulsüzlüklerle 9 milyon 934 bin 929 lira 47 kuruş kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Söz konusu ihalelerde kamu zararı oluşmasında sorumlu olduğu tespit edilen aralarında belediyede üst düzey yönetici konumunda bulunan Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A., Mali Hizmetler Müdürü F.E. olmak üzere toplam 29 belediye görevlisi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gece saatlerinde adliyeye sevk edildiler

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan Güleç, bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi haklarındaki yakalama kararının ardından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden birisi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

9 kişi mahkemece, 27'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan Güleç, bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibinin de aralarında olduğu toplamda 9 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 22 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

“Her türlü hesabı vermeye hazırız”

Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Balkan Kayalar, “Biz bir kamu kurumunun başkanıyız. Bizim hakkımızda ihbarlar olabilir. Ancak bizim alnımız ak. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Düzgün bir adaletle her türlü hesabı vermeye hazırız. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayım. Dürüst ve adilliklerine inanıyorum. Onlar da tıpkı benim gibi tertemizler” dedi.

Öte yandan, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda partililer ile belediye çalışanları Başkan Kayalar'a destek amacıyla adliyede bulunurlarken, bazı partililer çekim yapmak isteyen gazetecilere fiziki müdahalede bulunarak engel olmak istediler.

Mustafa İç

