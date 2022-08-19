Menderes'e düşen genç, 2 gündür aranıyor

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Sıtkı Can Eroğlu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, gencin hayatından şüphe ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda Eroğlu'nun atını, Dalama yolu üzerinde bulunan Büyük Menderes Nehri içerisindeki bir adacık üzerinde eğeri ters dönmüş vaziyette buldu. Eroğlu'nun atının eğeri ters dönmesi sonucu suya düştüğü ve akıntıya kapıldığı düşünülürken, gencin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ikinci güne gelindi.

Dalgıç ekipler sevk edildi

Talihsiz gencin nehir içerisinde olduğu düşünülmesi üzerine dalgıç ekiplerden destek istendi. İzmir'den bölgeye sevk edilen dalgıç ekipler gün boyunca gencin bulunması için su altında çalışma gerçekleştirirken, çalışmalar şu ana kadar sonuç vermedi. Eroğlu'nun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uğur Eser - Ali Soydemir

