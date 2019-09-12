Menekşe sahilinde korkutan tekne yangını

Yangın, Florya Menekşe sahilinde bağlı halde olan bir teknede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bağlı olan tekneden henüz bilinmeyen bir nedenden art arda 3 patlama sesi geldi. Patlama sesinin ardından tekne alevler içinde kaldı. Vatandaşlar diğer tekneler zarar görmesin diye alev alev yanan teknenin ipini çözdü. Tekne rüzgarın da etkisiyle sahilin ortasına sürüklendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine sahil güvenlik ekipleri de destek oldu. Yangın sonrası teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Armağan Yılmaz