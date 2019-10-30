Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.
Edilen bilgiye göre Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun ismi "Kuzey Ege Otoyolu" olarak adlandırıldı. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla Ege Üniversitesi Kavşağı ile Çandarlı arasındaki mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. 2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yıl sonu tamamlanacak.
Yol üzerinde 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyolda peyzaj ve bazı bölümlerin üst yapı işlemleri devam ediyor.