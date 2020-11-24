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Menemen Belediye Başkanı ve 10 kişi tutuklandı

Menemen Belediye Başkanı ve 10 kişi tutuklandı
Menemen Belediye Başkanı ve 10 kişi tutuklandı

“Zimmet” ve “irtikap” suçlamalarıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında “zimmet” ve “irtikap” suçlarından gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 23 şüpheliden 20'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Menemen Sulh Ceza Hakimliğinde alınan ifadelerin ardından aralarında Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy'un da olduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler şu şekilde: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yanı sıra belediye başkan yardımcısı Mehmet Cin, şantiye müdürü Kenan Yaşatürk, satın alma müdürü Teoman Tuna, fen işleri müdür yardımcısı Gazi Koşum, muhasebe müdürü Nagihan Karaca, İyi Parti Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Tarkan Fikret Çalık, Mustafa İlhan, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun, Mustafa Çama.
Mahkeme, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ali Gözeten - Ayhan Ederoğlu

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