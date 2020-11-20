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Menemen Belediyesine operasyon: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Menemen Belediyesine operasyon: 29 kişi hakkında gözaltı kararı
Menemen Belediyesine operasyon: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi yetkilileri hakkında ulaşan çok sayıda ihbar, şikayet ve tespitlere ilişkin soruşturma başlattı. Bunun üzerine savcılık, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerinde aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Belediyede de aramaların başladığı öğrenildi.

Soruşturmanın; resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından yürütüldüğü, şuana kadar Başkan Aksoy ve belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayhan Ederoğlu

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