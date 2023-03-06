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Menemen FK, vites yükseltti

Menemen FK, vites yükseltti
Menemen FK, vites yükseltti

Ligde ilk kez 4 maçtır arka arkaya kazanan Menemen FK, bu sezonki en iyi dönemini yaşıyor. Sarı-lacivertliler, play-off hattıyla arasındaki puan farkını da 6’ya indirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yapmış ve ilk 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak zirveyi hedeflemişti. Ligin 6. haftasında 24 Erzincanspor'a kaybederek çöküş dönemine geçen sarı-lacivertliler, o günden sonra hızlı bir şekilde ligin alt sıralarına doğru iniş gerçekleşti. Bu dönemde 8 maçlık kazanamama serisine de imza atan Menemen FK, 20. hafta mücadelesindeki Ankaraspor galibiyetiyle yükseliş dönemine geçti. O süreçten sonra arka arkaya 4 galibiyete imza atan İzmir temsilcisi, vites yükselterek ligde 10. sıraya kadar yükseldi. Böylece sarı-lacivertliler, play-off hattı ile arasındaki puan farkını da 6'ya indirdi. Öte yandan Menemen FK'yı önümüzdeki süreçte Düzcespor ve İnegölspor'la oynayacağı 2 haftalık zorlu deplasman fikstürü bekliyor.

Hasan İnce

 

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