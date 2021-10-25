Menemenspor deplasmanlarda kayıp

Menemenspor, TFF 1. Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. İç sahada rakiplerine karşı 5 maç oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle iyi bir performansa imza atarken, deplasmanda oynadığı müsabakalarda aynı performansı göstermedi. Dış sahada 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu maçların 4'ünde sahadan puansız ayrılırken, yalnızca Ankaragücü deplasmanında 1 puan elde etti. Menemenspor ayrıca, Altınordu'nun ardından Manisa FK ile beraber deplasmanda en çok gol yiyen ikinci takım durumunda bulunuyor.

Salih Yılmazsoy

