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Mengen pilavı Tarifi, Mengen pilavı nasıl yapılır?

Mengen pilavı Tarifi, Mengen pilavı nasıl yapılır?
Mengen pilavı Tarifi, Mengen pilavı nasıl yapılır?

Mengen pilavı Tarifi haberimizde

Malzemeler:
250 gram pilavlık pirinç
100 gram mantar
100 gram ceviz içi 
150 gram kuru üzümü
150 gram kuzu eti
Maydanoz ve tere otu 
4 yemek kaşığı margarin
3 çay kaşığı tuz

Yapılışı:
Önce içini hazırlamak gerekir. Tavada margarini erittikten sonra küçük küçük doğranmış kuzu etini ilave edip kavurun. Sonra ince doğranmış mantar ile beraber ceviz ve üzümü de ilave ederek kavurun. Kavrulduktan sonra bir kenara alın. Başka bir tencereye yağ koyun. Önceden 20 dakika tuzlu suda beklettiğiniz pirincin suyunu süzerek yağda kavurun. Tuz ve su ilave ederek hafif ateşte pirincin suyunu çektirin. Yaptığınız pilavı tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika dinlendirin. Daha sonra kapağı açarak önceden yaptığımız harcı içine karıştırın. Maydanoz ve dereotu doğrayıp servis yapın.

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