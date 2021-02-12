MentalUP, yarı yıl tatilinde 5,5 milyon kez oynandı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5,5 milyon kez oynandı. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu olduğu belirtilen platformun kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 6 milyonu aştı.

"MentalUP, fark oluşturan çalışmalarına devam edecek"

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, uzaktan eğitim sürecinde MentalUP'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanmasına sevindiklerini belirterek, "Şirketin 2016'da PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, fark oluşturan çalışmalarına devam edecek” dedi.

Uygulama, ekran bağımlılığı riskini azaltıyor

Verilen bilgiye göre, oyunlaştırılmış eğitim platformu, hiçbir reklam içeriği barındırmıyor. Pedagog onaylı bir uygulama olan platformdaki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcıları ile birlikte hazırlanıyor. Günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. İçerisinde 100'den fazla oyun ve egzersiz bulunan uygulama, son 1 yılda 120 milyon kez oynandı. Eğlenceli ve güvenilir içerikleriyle, uygulama marketlerinde 4.8 puanla en sevilen eğitim uygulamalarından biri olarak belirtiliyor.