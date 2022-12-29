Menteşe otogarında menşei belirsiz 308 kilo et yakalandı

Menteşe otogarına gelen şehirler arası bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda et bulunduğu ihbarı sonrası yolcu otobüsünde Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aram yapıldı. Aramada menşei belli olmayan 256 kilo kanatlı hayvan eti ve 52 kilo iç yağ olmak üzere toplam 308 kilo hayvansal ürün ele geçirildi.

Söz konusu ürünler Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından katı atık depolama tesisinde imha edildi. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılırken, ilgililere cezai işlem uygulandığı açıklandı.

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