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Menteşe'de 2 köy daha boşaltıldı, alevlerin sardığı bölge kızıla büründü

Menteşe'de 2 köy daha boşaltıldı, alevlerin sardığı bölge kızıla büründü
Menteşe'de 2 köy daha boşaltıldı, alevlerin sardığı bölge kızıla büründü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Yüksek noktada etkili olan alevler kısa sürede tüm alana yayıldı. Alevlerin yoğunluk kazandığı o anlar havadan fotoğraflandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

Alevlerin yüksek noktalarda gece boyunca etkisini gösterdi.

Yakın noktada bulunan Şenyayla köyü sakinleri ise yangının yerleşim alanına yaklaşması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdü. Alevlerin yoğun olarak etkili olduğu o anlar havadan fotoğraflandı.

Öte yandan, Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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