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Merakı arkadaş katili yapıyordu

Merakı arkadaş katili yapıyordu
Merakı arkadaş katili yapıyordu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahı inceleyen bir kişi, kazara arkadaşını vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.Y. arkadaşı T.E.E.'nin silahını alarak incelemeye başladı. A.Y.'nin incelediği sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, karşısında oturan silahın sahibi T.E.E.'ye isabet etti. Yaralanan T.E.E. sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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