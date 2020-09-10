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Meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yangını izledi

Meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yangını izledi
Meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yangını izledi

Adana’da müstakil evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluşurken çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymayarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini merakla izledi.

Meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yangını izledi - Tıkla İzle

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 34004 sokak içerisindeki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ev içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi kadın kendini dışarı atarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki meraklı vatandaş ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak itfaiye ekiplerinin müdahalesi izledi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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