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Meral Akşener: 'Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz'

Meral Akşener: 'Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz'
Meral Akşener: 'Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz'

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, ""Lütfü Bey bir hata yaptı. Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, “Malı bulan mağribiler, Cuma akşamından beri, bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir, elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa, siz de elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey, bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına, hem de kadın olan Genel Başkanı'na, ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa; koruma iç güdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı, ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz” diye konuştu.

Akşener şöyle devam etti:

“Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak kendisi, yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi. Önce çıktı, açık yüreklilikle özür diledi. Sonrasında da gereğini yapıp, grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı. İYİ Parti'yi İYİ Parti yapan, yapılan hata değil, hata karşısında gösterilen, işte bu olgunluktur. “

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz
 

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