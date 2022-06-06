Meral Akşener, emekli askerin aracına haciz koydurdu

Vatan savunmasında yurdun farklı bölgelerinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Ömer Beyazoğlu, Temmuz 2018'de bir internet haber sitesinde yayınlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili haberin altına yorum yazdı. Beyazoğlu, Akşener'in bu yorumuyla ilgili olarak kendisi hakkında ceza ve 11 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını adresine gelen ihbar mektubuyla öğrendi. Dava süresince verdiği ifadelerde Akşener'den özür dileyen Beyazoğlu hakkında verilen cezanın geriye bırakılmasına hükmedildi. Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve emekli askerin tüm olumlu yaklaşımlarına rağmen Akşener'in geri adım atmadığı davada mahkeme, Beyazoğlu'nu 11 bin TL para cezasına çarptırdı.

Haciz kararıyla 2. şoku yaşadı

Eline ulaşan mahkeme kararıyla büyük bir şok yaşayan Ömer Beyazoğlu, kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Üst mahkemenin geri gönderdiği dosyayı 22 Nisan 2022 tarihinde görülen duruşmada değerlendiren Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında diretti. Daha bu dava sonucu henüz kendisine tebliğ edilmeyen Beyazoğlu, ikinci şoku eline ulaşan haciz ihbarıyla yaşadı. Akşener'in kendisi hakkında açtığı 11 bin liralık manevi tazminat davası nedeniyle aracına haciz uygulanan Beyazoğlu, duruma tepki gösterdi.

Emekli bir asker olarak yaşadıklarına çok üzüldüğünü ifade eden Ömer Beyazoğlu, açıklamalarında sürekli fikir özgürlüğünden bahseden Akşener'e tepki gösterdi. Özür dilemesine rağmen kendisini mahkum ettiren Akşener'in sözleriyle çeliştiğini kaydeden Beyazoğlu, “2018 yılı Temmuz ayında bir haber sitesindeki haberin altına yorum yapmaktan dolayı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkımda dava açtı. Hakkımda tazminat davası açmıştı, neticelendi. Ancak bu süreçte ne kadar ödeyeceğimi bilmiyorum. Bana karar tebliğ edilmeden arabama haciz geldiğini öğrendim. Buradaki olayı anlayamıyorum. Bu acele nedir Sayın Akşener, kaçıyor muyuz? Bir emekli paramız var, ödeyeceğim paranızı. Siz her seferinde demokrasinden, adaletten bahsediyorsunuz. Kavala'ya, Demirtaş'a, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkıyorsunuz. Onların Türk devlet yöneticilerine yaptığı büyük hakaretlerini demokrasi olarak algılıyorsunuz, fikir özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Benim 3 kelimelik yorumumdan dolayı yıllarca yordunuz, aracıma haciz koydurdunuz. Sizin taraftarınız olunca fikir özgürlüğü, biz olunca değil. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz” dedi.

Mehmet Barlas - Eren Elyesa Polat