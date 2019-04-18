İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı
Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

Mercedes-Benz'in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Mayıs ayında görevine başlayacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.

Mercedes-Benz'in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'nin yerine Mayıs ayında görevine başlayacak olan İsveç asıllı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu. Kllenius, 2021 yılı itibariyle kamyon bölümünde iki milyar olmak üzere toplam 6 milyar Euro tasarruf yapılacağını açıkladı.

Kendisinin de uzun bir müddet Daimler Ar-Ge bölüm başkalığı yaptığını belirten Kllenius, araştırma geliştirme bölümündeki yüksek harcamaların kısıtlanacağını söyledi. Kllenius, Daimler'de hissesi bulunan tasarruf sahiplerine geçtiğimiz yıl 6,2 kar payı dağıtırken bu yıl sonunda ise 4-5 puanlık kar payı dağıtılacağını açıkladı. 

Yönetim kurulu Başkanı olacak olan Ola Kllenius ekibi tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan raporda, 300 bini aşkın çalışandan 10 bin kişinin işine sor verilmesinin söz konusu olabileceği ifade edildi. Ayrıca Kllenius'in Renault-Nissan ile işbirliğine de son vermek istediği belirtildi.

Daimler AG Almanya'nın en önemli araba sanayisi olarak Mercedes serisini üreten firma olarak tanınır.  

Mehmet Koca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.