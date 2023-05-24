Mercedes EQ ailesinin yeni modelleri Türkiye'de

Türkiye'de elektrikli araç modelleri artıyor. Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt SUV segmentinden EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. EQA ve EQB, elektrikli güç-aktarma sistemleri, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ temelli tahmine dayalı navigasyonla kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor.

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkarak elektrikli seyahatte özgürlüğü baştan tanımlıyor. EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80'e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar. 190 HP'lik tamamen elektrikli motor barındıran modellerden EQA 250+ AMG+1.462.500 TL'den, EQB 250+ AMG+ ise 1.510.000 TL'den başlayan fiyatlara satılıyor.

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