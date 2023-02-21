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Mercek Bulutları Niğde ve Van'da görüldü

Mercek Bulutları Niğde ve Van'da görüldü
Mercek Bulutları Niğde ve Van'da görüldü

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da görülen ve büyük merak uyandıran Mercek Bulutları, Niğde ve Van semalarında da görüldü.

Mercek Bulutları Niğde ve Van'da görüldü - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Ocak ayında Bursa'da görülen ve halk tarafından büyük ilgi çeken Mercek Bulutları, bugün de Niğde ve Van'da görüldü. Niğde Altunhisar ilçesinde gökyüzüne bakan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş gördükleri manzarayı fotoğraflayarak kaydetti. Mercek bulutları, şehirdeki birçok ilçeden de net bir şekilde izlendi. Van'da ise Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

MERCEK BULUTLARI NASIL OLUŞUR?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.


 

Yasin Esen-Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak

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