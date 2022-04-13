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Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı

Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen iş yeri ve dağıtım yaptığı tespit edilen 5 araçta yapılan aramalarda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

3 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.T., M.A.T. ve A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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