Merdiven boşluğuna düşen şahıs için ekipler seferber oldu

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 8 katlı bir binaya giren Aydın S., zemin kattaki merdiven boşluğundan bodrum kata düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. İnşaatta çalışanların fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye personellerinden destek istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan itfaiye ile sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda sedyeye halat bağlayarak yaralı yukarıya çekip çıkardı.

Öte yandan, düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan yaralı şahıs, “ayağıma dokunmayın beni burada bırakın" diye feryat etmesi dikkat çekti. Ekipler tarafından kurtarılan yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç

