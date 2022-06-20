Merdivende kurşun yağdıran kayınbiraderine böyle yalvarmıştı

Edinilen bilgiye göre olay geçen 16 Haziran günü Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde yaşandı. 41 yaşındaki Nurten Demirbağ, dolmuştan inerek merdivenlerden çıkmaya başladı. Bu sırada kayınbiraderi Namık D. (57) elindeki silahla yengesine defalarca ateş etti. Mermisi biten Namık D. bu kez de silahın kabzasıyla yengesinin başına vurmaya başladı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına ve amatör kameraya yansıdı.

Yengesine hakaretler yağdıran Namık D. yengesi Nurten Demirbağ'ın eşi ve çocuğuna yönelik yardım çığlığına da "Çağır gelsin. Delikanlıysa gelsin. Ben sizi 100 kere uyardım" diyerek tepki gösterdi. Dehşet anlarını gören komşuları ise kadının yardımına koşarak ekiplere haber verdi.

Dakikalarca merdiven başında yardım bekledi

Karnından yaralanan Nurten Demirbağ gözyaşlarıyla merdivenlerde yardım bekleyerek "Ben bugün sana bugün ne dedim" diyerek feryat etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Nurten Demirbağ, dört günlük yaşam savaşını kaybetti. Namık D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amcasının annesine kurşun yağdırdığını öğrenen Cankan D. ise amcası Namık D.'yi bıçakla yaralamış çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir