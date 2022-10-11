Merdivendeki pusuda katiline yalvara yalvara ölmüştü

Zonguldak'ta geçen haziran ayında yaşanan olayda, daha önce aralarında gürültü ve balkon kullanımı nedeniyle husumet bulunan Namık Demirbağ, yengesi Nurten Demirbağ'a (42) evin merdivenlerinde pusu kurarak kurşun yağdırdı, kurşun bitince de silahın kabzasıyla başına vurarak tekmeledi. Kayınbiraderine yalvararak acı çeken Nurten Demirbağ ise kaldırıldığı hastanede dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Sanık Namık Demirbağ'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Sizin eviniz niye güzel, benim evim niye çirkin" husumeti

Sanık hakkında istenen hapis cezası talebini değerlendiren Nurten Demirbağ'ın ağabeyi İhsan Demir, yaşanan olayın önceye dayalı husumetten meydana geldiğini söyledi. Sanığın uzun yıllar başka şehirde yaşadıktan sonra apartmanın alt katına taşındığını, kız kardeşinin ailesiyle birlikte sıklıkla gürültü ve diğer konular nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını belirten Demir, kız kardeşinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu anlattı.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram



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