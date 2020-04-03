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Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti

Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti
Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti

Adana’da 77 yaşındaki bir kadın, üçüncü kattaki evinden ikinci kattaki oğlunun evine inmek istediği sırada düşerek merdivenlerden yuvarlandı. Yaşlı kadın oğlunun evinin kapısının önünde hayatını kaybetti.

Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72068 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 77 yaşındaki Fatma Dönmez, üçüncü kattaki evinde oturduğu sırada ikinci katta oturan oğlunun evine gitmek istedi. Evinden çıkan yaşlı kadın, merdivenlerden inerken dengesini kaybedip düşerek merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Oğlunun evinin kapısının önüne düşen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sesi duyan gelini ve sokaktakiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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