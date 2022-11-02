Merdiveni çalındı, hırsıza çağrıda bulundu

Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Sitenin bahçesine bıraktıkları merdiveni sabah yerinde göremeyen Levent Çolak, güvenlik kamerasını izledi. Merdiveni bıraktıktan yaklaşık 25 dakika sonra sitenin bahçesine giren kişi tarafından birkaç saniye içinde çalındığını fark eden Çolak, polise ihbarda bulundu. İş yerinin çevresine artık bir şey bırakamadıklarını belirten Çolak, hırsızlarla başlarının dertte olduğunu söyledi.

Nurhan İçmez

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