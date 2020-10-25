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Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı

Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı
Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı

Balkanlar’da ve Trakya’da yaşanan kuraklık Meriç Nehri’ni de vurdu. Meriç Nehri kuruma noktasına gelirken, nehir yatağında dev kum adacıkları oluştu.

Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı - Tıkla İzle

Özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su debisi dip seviyelere ulaştı.

Sonbahar döneminin yaşandığı günlerde Balkanlar'da ve Trakya'da yağışların yok denecek kadar az olması ve sıcak havanın da etkisiyle adeta kuruyan Meriç Nehri'nin yatağında dev kum adacıkları oluştu. Bölge çiftçisinin sulamada en önemli su kaynaklarından biri olan ve bölgedeki su kuyularını da besleyen Meriç Nehri'nde su debisi, yaşanan kuraklıkla alarm seviyesine düştü.

DSİ verilerine göre taşkın dönemlerinde su debisi 2 bin metreküp/saniyeleri aşarken bu dönemde 59 metreküp/saniyelere kadar düşen Meriç Nehri, belki de tarihinin en kurak dönemini yaşıyor.

Koray Ustabaşı
 

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