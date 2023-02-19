Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı

Serie A'nın 23. haftasında Atalanta'nın evinde Lecce ile oynadığı mücadele öncesinde milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezi olan depremlerde etkilenen vatandaşları unutmadı. Merih ısınmaya üzerinde 'Pray For Türkiye' (Türkiye için dua et) yazılı tişört ile sahaya çıkarak, depremzedeleri andı. Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuların formalarını açık artırma usulü ile satışa çıkarıp, gelirini de depremzedelere bağışlamıştı.

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