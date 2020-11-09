İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkel: 'ABD, en önemli müttefikimiz'

Merkel: 'ABD, en önemli müttefikimiz'
Merkel: 'ABD, en önemli müttefikimiz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD seçimlerinde başarıyla çıkan Jeo Biden ve Kamala Harris’i bir kaz daha tebrik etti ederek, “ABD, bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle kalacak” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD seçimlerinin ardından bugün düzenlediği basın toplantısında Joe Biden'i tebrik etti. Biden'ı iç siyasette onlarca yıllık deneyime sahip olduğunu vurgulayan Merkel, “ABD ile sadece korona ile mücadelede değil, iklim ve ekonomi açısından da birlikte çalışmanız gerekiyor. Almanya ve Avrupa'nın bu ortaklıkta daha fazla sorumluluk alması gerekecek. ABD haklı olarak Almanya'nın savunma maliyetlerine daha fazla katkıda bulunmasını bekliyor. ABD seçmeni, Joe Biden ve Kamala Harris'e büyük sorumluluk verdi. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Merkel, “ABD, bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle kalacak” ifadesini kullandı.

Mehmet Koca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.