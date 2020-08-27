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Merkel: 'Almanya, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi için kararlı'

Merkel: 'Almanya, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi için kararlı'
Merkel: 'Almanya, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi için kararlı'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki NATO üyesi ülkenin Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşamasından endişe duyduklarını belirterek, Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi için kararlı olduğunu söyledi.

AB savunma bakanlarının gayriresmi toplantısı nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Başbakanlıkta kabul eden ve bir süre görüştükten sonra açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Stoltenberg'le uluslararası güncel konuları ele aldıklarını söyledi. Merkel, görüşmenin ana konusunu, Akdeniz'deki gaz rezervleri konusunda NATO üyeleri Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlığın oluşturduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de, NATO ortakları arasında da meydana geldiği için endişelendiren gerilimler olduğunu söyleyen Merkel, "Almanya gerginliğin azalmasına katkıda bulunmaya çok kararlı. Bugün burada doğru yol ve bu konudaki seçeneklerimiz hakkında da konuştuk" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Merkel'e, AB dönem başkanı olarak NATO'ya ve üyeleri arasındaki gerginliğin giderilmesi için gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti. Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'deki durum hepimizi çok endişelendiriyor. Gerginlikten bir çıkış yolu bulma çabalarınız için teşekkür ederim ve çabalarınızı takdir ediyorum. Yunanistan ve Türkiye'ye sesleniyorum. Kriz, ittifak dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. Diyalog ve gerilimi azaltma herkesin çıkarına olacaktır" dedi.

Mehmet Koca

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