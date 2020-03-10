İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkel Hafter'le görüştü

Merkel Hafter'le görüştü
Merkel Hafter'le görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Halife Hafter ile Berlin'de görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Berlin'de öğle yemeğinde bir araya geldi. Libya'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede siyasi sürecin başarılı olabilmesi için askeri çatışmaların durdurulmasının önemi ele alındı.

Görüşmeyle ilgili olarak Federal Hükumet Basın ve Enformasyon Dairesi (BPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'da taraflar arasındaki çatışmaların askeri bir çözümle çözülmesinin mümkün olamayacağı, Berlin konferansının kararları doğrultusunda ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin ilerlemesi barışın gelmesi için en doğru yol olduğu, Hafter'e bir kez daha söylendiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.