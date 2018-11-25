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Merkel: 'İngiltere'nin AB'den ayrılması trajik bir durumdur'

Merkel: 'İngiltere'nin AB'den ayrılması trajik bir durumdur'
Merkel: 'İngiltere'nin AB'den ayrılması trajik bir durumdur'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının trajik bir durum olduğunu, ancak Britanya halkının oylamasına saygı duymak zorunda olduklarını söyledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını içeren anlaşmanın Brüksel'de AB üyesi devletlerin liderleri tarafından onaylamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını üzücü olarak nitelendirdi. Merkel, "Avrupa Birliği İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla birlikte tarihi bir gün yaşadı. AB ile İngiltere arasında 2,5 yıldır yaşanan belirsizlik anlaşma ile bir rahatlamaya kavuştu. Fakat 45 yıl aradan sonra İngiltere'nin AB'den ayrılması trajik bir durumdur. Üzüntü vericidir. Britanya halkının oylamasına saygı duymak zorundayız. Bu arka planda bir çıkış anlaşması ve Büyük Britanya ile gelecekteki ilişkiler üzerine siyasi bir bildirge üzerinde uzlaşmış olmamız iyidir. 27 üye devlet açısından böylelikle düzenlenmiş bir ayrılma ve gelecekteki ilişkilerin inşası konusunda bir temelin ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.  

Mehmet Koca
 

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