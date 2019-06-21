İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkel, Macron'dan aradığı desteği bulamadı

Merkel, Macron'dan aradığı desteği bulamadı
Merkel, Macron'dan aradığı desteği bulamadı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanlığına getirilecek isim hakkında anlaşmaya varamadı.

Birçok konuda ortak karar alan Fransa ile Almanya, Avrupa Komisyonu Başkanlığına getirilecek isim konusunda anlaşma sağlayamadı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterdiği Avrupa Halk Parti grubundan Manfred Weber'e Sosyalist grubu destek vermedi. Türkiye aleyhtarı Weber'in seçilme şansı zora girdi. Weber'in seçilmesini istemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Merkel'in adayı için, “AB'nin daha fazla deneyime sahip bir lidere ihtiyacı var. Weber, 5 yıldır Avrupa Parlamentosu'nda EPP Grup Lideriydi, ancak devlet tecrübesi yok” dedi.

Macron ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans'ın Başkan olmasına sıcak bakıyor. Avrupa medyası, Başkanlık yarışının Merkel ile Macron arasında güç savaşına dönüştüğünü söylüyor.

Liderler, yeni başkanı seçmek için 30 Haziran tarihinde olağanüstü zirvede tekrar bir araya gelecek.
Avrupa Komisyonu Başkanı olabilecek kişinin, 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosundan 376 vekilin oyunu alması gerekiyor.  

Mehmet Koca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.