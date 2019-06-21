Merkel, Macron'dan aradığı desteği bulamadı

Birçok konuda ortak karar alan Fransa ile Almanya, Avrupa Komisyonu Başkanlığına getirilecek isim konusunda anlaşma sağlayamadı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterdiği Avrupa Halk Parti grubundan Manfred Weber'e Sosyalist grubu destek vermedi. Türkiye aleyhtarı Weber'in seçilme şansı zora girdi. Weber'in seçilmesini istemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Merkel'in adayı için, “AB'nin daha fazla deneyime sahip bir lidere ihtiyacı var. Weber, 5 yıldır Avrupa Parlamentosu'nda EPP Grup Lideriydi, ancak devlet tecrübesi yok” dedi.

Macron ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Hollandalı Sosyal Demokrat Frans Timmermans'ın Başkan olmasına sıcak bakıyor. Avrupa medyası, Başkanlık yarışının Merkel ile Macron arasında güç savaşına dönüştüğünü söylüyor.

Liderler, yeni başkanı seçmek için 30 Haziran tarihinde olağanüstü zirvede tekrar bir araya gelecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı olabilecek kişinin, 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosundan 376 vekilin oyunu alması gerekiyor.

Mehmet Koca

