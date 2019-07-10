Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üçüncü kez titreme nöbeti geçirirken görüntülendi. Merkel'in Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titreme nöbeti geçirmesi endişelere neden oldu.

Almanya Başbakanı Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile askeri tören sırasında titreme nöbeti geçirirken ilk kez görüntülenmişti. Merkel sonrasında yaptığı açıklamada susuzluk nedeniyle titrediğini ve iyi olduğunu ifade etmişti.

Olayın ardından Merkel 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde ikinci kez titreme nöbeti geçirmişti. Doktorlar, Merkel'in yoğun baskı altında olduğu bu nedenle titreme nöbeti geçirdiğini öne sürmüştü.