Merkel ve Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Seibert'in yaptığı açıklamada, Merkel ve Putin'in görüşmede, Belarus-Polonya sınırındaki durumu ele aldığı ifade edildi. Merkel'in Putin'e Belarus rejimi tarafından göçmenlerin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı kullanılmasının insanlık dışı ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylediği belirtildi. Merkel'in Putin'den Belarus rejimi üzerinde etkili olmasını istediği de aktarıldı.

Belarus ve Polonya arasındaki sınır bölgesinde, binlerce göçmen şu anda dondurucu soğuklara rağmen Polanya'ya geçebilmek için direniyor. Gözlemciler sınırdaki durumun kötüye gitmesinden endişe ederken, AB ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu yaptırımlara misilleme olarak Orta Doğu'dan AB ülkeleri Letonya, Litvanya ve Polonya'ya göçmen kaçakçılığına izin vermekle suçluyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçtiğimiz günlerde, Rusya'yı, Belarus ile AB arasındaki mülteci anlaşmazlığının arkasındaki ülke olarak nitelendirmişti.



Mehmet Koca

