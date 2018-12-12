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Merkel'den Brexit açıklaması: 'Hala umudum var'

Merkel'den Brexit açıklaması: 'Hala umudum var'
Merkel'den Brexit açıklaması: 'Hala umudum var'

Almanya Başbakanı Angela Merkel intizamlı bir Brexit sürecinin yaşanmasına dair hala umudu olduğunu belirterek, "AB Zirvesi’nden sonra Brexit anlaşmasında bir değişiklik yapılması beklenmiyor” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin (AB) içinde olduğu Brexit krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Almanya Şansölyesi, özelikle İngiltere Başbakanı Theresa May'in kendi partisi ve hükümeti ile yaşadığı problemler sonrası giderek büyüyen Brexit sorunu hakkında, “AB Zirvesi'nden sonra Brexit anlaşmasında bir değişiklik yapılması beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı, İngiltere'de yaşanan siyasi krizden sonra yaptığı açıklamada, intizamlı bir Brexit sürecinin yaşanmasına dair hala umudu olduğunu belirtti.

İngiliz Muhafazakâr Parti'si, bu sabah Başbakan Theresa May için güven oylamasına gitme kararı aldıklarını duyurmuştu. May ise alınan karardan sonra yaptığı açıklamada, “Muhafazakar Parti'nin liderini değiştirmek İngiltere'nin geleceğini riske sokacak ve Brexit görüşmelerini tehlikeye atacak" ifadelerini kullanmıştı.  

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